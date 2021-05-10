Украина опустилась на 18 место в мире по распространенности COVID-19

За сутки 8 мая в мире зафиксировали 649 140 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индии - 366 499 новых заражений, в Бразилии - 34 162, в США - 22 200.

Кроме того, 17 222 случая зафиксировали в Колумбии, и 15 191 - в Турции.

Украина с 5 372 больными на 18 месте в мире (накануне была на 11) - между Чили (5 493) и Перу (5 234). Среди европейских стран Украина на 6 месте.

Умерли за сутки 10 206 человек в мире. По ежедневному количеству смертей Украина - 12-я в мире и вторая в Европе.

До сих пор в мире болеют 18,2 млн человек, однако выздоровели - 137,3 млн.

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Напомним: 8 мая в Украине: