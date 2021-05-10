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У понеділок формування РФ уже стріляли з заборонених мінометів

Понеділок, 10 травня 2021, 08:13

9 травня збройні формування РФ 1 раз порушили режим припинення вогню, 10 травня стріляли з заборонених мінометів, втрат серед українських військових немає.

Джерело: ранкове зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 9 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Авдіївки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає".

"Станом на 7 годину ранку 10 травня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Неподалік населеного пункту Троїцьке противник відкрив вогонь з заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед українських військових немає".

Деталі: Разом з тим, українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Під час планових польотів БПЛА Місії над тимчасово окупованими територіями ОРДЛО відбулося глушіння GPS сигналу поблизу населених пунктів Верхньошироківське, Черненко, Степанівка, Новогнатівка, Старогнатівка, Світлий Луч.

Біля населених пунктів Залізне та Калинове спостерігачі Місії, внаслідок глушіння сигналу, не змогли підняти у повітря БПЛА.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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