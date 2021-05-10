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В понедельник формирования РФ уже стреляли из запрещенных минометов

Понедельник, 10 мая 2021, 08:13

9 мая вооруженные формирования РФ 1 раз нарушили режим прекращения огня, 10 мая стреляли из запрещенных минометов, потерь среди украинских военных нет.

Источник: утренняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 9 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Авдеевки враг открывал огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших защитников нет".

"По состоянию на 7:00 утра 10 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Неподалеку населенного пункта Троицкое противник открыл огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра. Боевых потерь среди украинских военных нет".

Детали: Вместе с тем, украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Во время плановых полетов БПЛА Миссии над временно оккупированными территориями ОРДЛО произошло глушения GPS сигнала вблизи населенных пунктов Верхнешироковское, Черненко, Степановка, Новогнатовка, Старогнатовка, Светлый Луч.

У населенных пунктов Железное и Калиново наблюдатели Миссии, в результате глушения сигнала, не смогли поднять в воздух БПЛА.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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