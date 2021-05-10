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В Киеве 9 мая обнаружили 101 случай коронавируса

Понедельник, 10 мая 2021, 10:23
фото Эльдара Сарахмана, УП

В Киеве в воскресенье, 9 мая, обнаружили 101 случай коронавируса, 8 больных умерли и 46 выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Госпитализировано за сутки 14 больных коронавирусом и 98 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (41), Святошинском (14) и в Дарницком (12) районах.

Среди новых заболевших – 55 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 40 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 2 девочки 10 месяцев и 13 лет и 4 мальчика от 6 до 12 лет.

 

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 199 077 случаев коронавируса, 4826 больных умерли и 128 157 выздоровели.

Что предшествовало: В субботу, 8 мая, в столице обнаружили еще 255 Covid-больных, а с начала эпидемии вирусом заразились уже 198 976 киевлян.

7 мая в Киеве обнаружили 753 случая коронавируса, 37 больных умерли и 1268 выздоровели.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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