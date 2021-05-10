Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії

Компанія BioNTech запевняє, що її вакцина, розроблена спільно з BioNTech, поки не потребує модифікацій, щоб захищати щеплених нею людей від нових штамів коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Наразі немає свідчень того, що необхідна адаптація нинішньої вакцини BioNTech від COVID-19 проти найважливіших нових варіантів вірусу, які вдалося виділити".

Деталі: Водночас у компанії визнали, що на той випадок, якщо вірус мутує до ступеня, коли знадобиться модернізована вакцина, BioNTech ще в березні почав випробування "переробленої версії" препарату проти нових штамів COVID-19.

Також тривають дослідження про дію на організм людини трьох доз вакцини Вчені досліджують, чи дає це довший імунітет і захист від нових варіантів вірусу.

Передісторія: У квітні голова BioNTech Угур Шахін запевнив, що вакцина захищає проти "індійського" варіанту коронавірусу.

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