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Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії

Понеділок, 10 травня 2021, 17:27
Вакцина Pfizer-BioNTech захищає від мутованого коронавірусу – заява компанії

Компанія BioNTech запевняє, що її вакцина, розроблена спільно з BioNTech, поки не потребує модифікацій, щоб захищати щеплених нею людей від нових штамів коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Дослівно: "Наразі немає свідчень того, що необхідна адаптація нинішньої вакцини BioNTech від COVID-19 проти найважливіших нових варіантів вірусу, які вдалося виділити".

Деталі: Водночас у компанії визнали, що на той випадок, якщо вірус мутує до ступеня, коли знадобиться модернізована вакцина, BioNTech ще в березні почав випробування "переробленої версії" препарату проти нових  штамів COVID-19.

Також тривають дослідження про дію на організм людини трьох доз вакцини Вчені досліджують, чи дає це довший імунітет і захист від нових варіантів вірусу.

Передісторія: У квітні голова BioNTech Угур Шахін запевнив, що вакцина захищає проти "індійського" варіанту коронавірусу.

Нагадаємо: 

  • Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.
  • Більшість схвалених препаратів від коронавірусу розраховані для дворазової вакцинації, що забезпечує високий і довгостроковий імунітет. Зараз проводяться дослідження, за допомогою яких вчені намагаються з'ясувати вплив на організм лише одного щеплення.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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