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Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року

Субота, 1 травня 2021, 14:26
Україна домовилася з Pfizer ще про 10 млн доз цього року

Україна уклала контракт з американською фармацевтичною компанією Pfizer щодо постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Про укладення контракту президентові Володимиру Зеленському доповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який підписав документ від імені держави.

Пряма мова Степанова: "Після довготривалих і важких переговорів із компанією Pfizer ми досягли домовленості про постачання додаткових 10 мільйонів доз. Сьогодні вночі ми підписали відповідний контракт. Тобто загалом ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer протягом цього календарного року".

Більше деталей: Згідно з домовленостями, перші поставки за цим контрактом – 500 тисяч доз – Україна отримає вже в травні-червні 2021 року, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решту 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Як зазначає Офіс президента, укладення цієї угоди стало можливим завдяки прямому спілкуванню Володимира Зеленського з генеральним директором Pfizer Альбертом Бурлою. Президент особисто координував процес перемовин щодо постачання препарату в Україну.

Пряма мова Зеленського: "Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян. Також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини".

Передісторія:

Українська правда

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Теми: вакцинаціяСтепановЗеленський
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