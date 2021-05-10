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Вакцина Pfizer-BioNTech защищает от мутировавшего коронавируса – заявление компании

Понедельник, 10 мая 2021, 17:27

Компания BioNTech уверяет, что ее вакцина, разработанная совместно с BioNTech, пока не нуждается в модификации, чтобы защищать привитых ею людей от новых штаммов коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина https://ua.interfax.com.ua/

Дословно: "Пока нет свидетельств того, что необходима адаптация нынешней вакцины BioNTech от COVID-19 против важнейших новых вариантов вируса, которые удалось выделить".

Детали: В то же время в компании признали, что на тот случай, если вирус мутирует до такой степени, когда понадобится модернизированная вакцина, BioNTech еще в марте начал испытания "переработанной версии" препарата против новых штаммов COVID-19.

Также продолжаются исследования о воздействии на организм человека трех доз вакцины. Ученые исследуют, дает ли это более длительный иммунитет и защиту от новых вариантов вируса.

Предыстория: В апреле глава BioNTech Угур Шахин заверил, что вакцина защищает от "индийского" варианта коронавируса.

Напомним: Большинство одобренных препаратов от коронавируса предполагают двухразовую вакцинацию, обеспечивающую высокий и долгосрочный иммунитет. В то же время сейчас проводятся исследования, с помощью которых ученые пытаются выяснить влияние на организм лишь одной прививки.

Темы: вакцинациякоронавирус


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