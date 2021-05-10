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Жителів Сімферополя попередили про нові обмеження водопостачання

Понеділок, 10 травня 2021, 23:29

У Сімферополі представники окупаційної влади оголосили містянам, що водопостачання протягом трьох наступних днів буде обмежено.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на кримських комунальників

Деталі: Комунальні служби опублікували райони Сімферополя, в яких з 11 по 13 травня вдень води не буде взагалі. І пояснили це тим, що поки не можуть полагодити водогін "у зв'язку з затримкою поставки необхідних матеріалів".

Водночас окупанти порекомендували містянам "мати запас води на час проведення робіт".

Нагадаємо:

  • На початку березня у Гідрометцентрі окупованого Криму заявили про поповнення водосховищ, що знаходяться в руслах річок. Серед них були названі Білогорське, Чорноріченське, Сімферопольське, Щасливенське і Партизанське. Проте води, що прибула, виявилося недостатньо для потреб півострова, тому прісну воду у вододефіцітних регіонах кримчани так ы отримуватимуть за погодинним графіком.
  • В окупованому Росією Криму з 2014 року поступово міліють водосховища, що живлять великі міста, а також висихають річки. Як наслідок - кримчани відчувають все більший дефіцит прісної води.
  • Окупаційна влада Криму визнала, що Ялті та Алушті в курортний сезон-2021 не вистачить води.

Знати більше: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Теми: водаКримокупація


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