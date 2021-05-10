Жителей Симферополя предупредили о новых ограничениях водоснабжения

В Симферополе представители оккупационной власти объявили горожанам, что водоснабжение в течение трех последующих дней будет ограничено.

Источник: Крым.Реалии со ссылкой на крымских коммунальщиков

Детали: Коммунальные службы опубликовали перечень районов Симферополя, в которых с 11 по 13 мая днем ​​воды не будет вообще. И объяснили это тем, что пока не могут починить водопровод "в связи с задержкой поставки необходимых материалов".

В то же время оккупанты порекомендовали горожанам "иметь запас воды на время проведения работ".

Напомним:

В начале марта в Гидрометцентре оккупированного Крыма заявили о пополнении водохранилищ, находящихся в руслах рек. Среди них были названы Белогорское, Чернореченское, Симферопольское , Счастливенское и Партизанское. Однако прибывшей воды оказалось недостаточно для потребностей полуострова, поэтому пресную воду в вододефицитных регионах крымчане так и будут получать по графику.

, Счастливенское и Партизанское. Однако прибывшей для потребностей полуострова, поэтому пресную воду в вододефицитных регионах крымчане так и будут получать по графику. В оккупированном Россией Крыму с 2014 года мелеют водохранилища, питающие крупные города, а также высыхают реки. Как следствие - крымчане испытывают все больший дефицит пресной воды.

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