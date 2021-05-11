Україна засудила загострення у Секторі Гази

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якому засудило загострення в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі.

Джерело: МЗС у Twitter

Дослівно: "Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися.

Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства".

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