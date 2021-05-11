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Україна засудила загострення у Секторі Гази

Вівторок, 11 травня 2021, 11:20
ФОТО: REUTERS

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, в якому засудило загострення в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі.

Джерело: МЗС у Twitter

Дослівно: "Засуджуємо загострення ситуації в Східному Єрусалимі, Секторі Газа та Західному березі, яке призвело до людських жертв. Ракетні обстріли території Ізраїлю мають негайно припинитися.

Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, закликаємо усі сторони утриматися від ескалації насильства".

Передісторія:

  • Із Сектору Гази здійснили ракетний обстріл півдня Ізраїлю. На територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою. Танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху "ХАМАС". 
  • У США та ЄС закликали вжити заходів для зниження напруженості в Східному Єрусалимі та в Секторі Гази.
  • Палестинська сторона повідомила про мінімум 9 загиблих внаслідок обстрілу Ізраїлем.

Українська правда
Теми: МЗСУкраїна


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