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У ЄС та США відреагували на ракетні обстріли між Ізраїлем та Сектором Газа

Вівторок, 11 травня 2021, 01:39
У ЄС та США відреагували на ракетні обстріли між Ізраїлем та Сектором Газа
The Japan Times

У США та ЄС закликали вжити заходів для зниження напруженості в Східному Єрусалимі та в Секторі Газа, після того, як там відбулися ракетні обстріли з обох сторін.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, якого цитує Reuters, заява Європейської служби зовнішніх справ

Деталі: Зокрема, Блінкен заявив, що США "дуже зосереджені на ситуації в Ізраїлі, на Західному березі, в Секторі Газа, дуже глибоко стурбовані ракетними обстрілами, які ми спостерігаємо зараз, які їм необхідно припинити, їм необхідно припинити негайно".

Блінкен також висловив стурбованість з приводу насильства і "провокаційних дій" на Храмовій горі.

У ЄСЗС заявили, що ракетні обстріли цивільного населення в Ізраїлі з Гази абсолютно неприйнятні і підживлюють ескалацію. Зазначається, що всі лідери зобов'язані діяти проти екстремістів і що в першу чергу необхідно запобігти подальшим жертвам серед цивільного населення. Статус-кво святих місць повинен повністю дотримуватися.

Що передувало: Із Сектору Газа було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю. На територію Ізраїлю, окрім ракет, були запущені повітряні кулі з вибухівкою.

Танки Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по об'єктах радикального палестинського руху "ХАМАС". 

Передісторія:

  • Напруженість в Єрусалимі різко зросла в останні дні напередодні рішення ізраїльського суду про те, чи може влада виселити десятки палестинців з району Шейх-Джаррах і віддати їхні оселі єврейським поселенцям. У неділю вдень Верховний суд погодився відкласти слухання.
  • Більше 120 людей, зокрема однорічне немовля, отримали поранення в результаті палестинських протестів проти запланованих виселень в районі Шейх-Джаррах.
  • Лідер збройного крила палестинського воєнізованого угруповання "ХАМАС" Мохаммед Дейф виступив з рідкісною заявою, яка адресувалася Ізраїлю - що він заплатить "високу ціну", якщо вижене палестинців з їхніх осель в Cхідному Єрусалимі.

"Українська правда" у Threads

Теми: Ізраїльвійна
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