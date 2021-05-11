Украина осудила обострения в Секторе Газа
Вторник, 11 мая 2021, 11:20
Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором осудило обострения в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу.
Источник: МИД в Twitter
Дословно: "Осуждаем обострения ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться.
Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия".
Предыстория:
- Из Сектора Газа был осуществлен ракетный обстрел юга Израиля. На территорию Израиля, кроме ракет, были запущены воздушные шары со взрывчаткой. Танки Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам радикального палестинского движения "ХАМАС".
- В США и ЕС призвали принять меры для снижения напряженности в Восточном Иерусалиме и в Секторе Газа.
- Палестинская сторона сообщила о как минимум 9 погибших в результате обстрела Израилем.
Украинская правда