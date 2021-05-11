Украина осудила обострения в Секторе Газа

Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором осудило обострения в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу.

Источник: МИД в Twitter

Дословно: "Осуждаем обострения ситуации в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу, которое привело к человеческим жертвам. Ракетные обстрелы территории Израиля должны немедленно прекратиться.

Признавая право Израиля на самооборону, призываем все стороны воздержаться от эскалации насилия".

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