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Шмигаль прогнозує, що коронавірус можна подолати за рік

Вівторок, 11 травня 2021, 11:56
Шмигаль прогнозує, що коронавірус можна подолати за рік
УП

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що на подолання пандемії коронавірусу знадобиться ще один рік.

Джерело: Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма мова: "Прогноз не міняється. Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії.

Але до кінця цього року ми плануємо вакцинувати більшість дорослого населення України. І в наступному році ми плануємо закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість формувати колективний імунітет".

Деталі: Шмигаль наголосив, що уряд вважає дієвим механізм адаптивного карантину, який діє в Україні. Зараз він продовжений до 30 червня, як мінімум, та його очевидно, будуть продовжувати до серпня. Якщо вдасться до Дня незалежності провакцинувати більшість людей, уряд шукатиме варіанти його пом'якшення.

За словами прем’єра, будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами.

Локдауну держави уряд не планує.

Нагадаємо: Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає про загрозу нової хвилі епідемії COVID-19 в Україні – четвертої, а також припускає поширення індійського штаму коронавірусу в країні. 

Теми: коронавірусШмигаль Кабінет міністрів
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