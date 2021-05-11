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МОЗ допускає четверту хвилю коронавірусу і новий штам

Вівторок, 11 травня 2021, 10:36

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає про загрозу нової хвилі епідемії COVID-19 в Україні – четвертої, а також припускає поширення індійського штаму коронавірусу в країні. 

Джерело: Степанов на брифінгу 

Пряма мова: "Чергову хвилю коронавірусу подолано, але абсолютно не час розхолоджуватися. Чергова битва з ковідом (попереду – ред.). Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо розхолоджуватися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорстокий".

Деталі: За словами Степанова, над світом нависла загроза поширення індійського штаму коронавірусу, який є ще небезпечнішим та агресивнішим за південноафриканський та британський штами. 

Індійський штам коронавірусу вже зафіксували у Польщі, Румунії, інших країнах Європи. Для України це серйозний виклик, сказав міністр.  

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяСтепанов


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