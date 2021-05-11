МОЗ допускає четверту хвилю коронавірусу і новий штам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає про загрозу нової хвилі епідемії COVID-19 в Україні – четвертої, а також припускає поширення індійського штаму коронавірусу в країні.

Джерело: Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Чергову хвилю коронавірусу подолано, але абсолютно не час розхолоджуватися. Чергова битва з ковідом (попереду – ред.). Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо розхолоджуватися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорстокий".

Деталі: За словами Степанова, над світом нависла загроза поширення індійського штаму коронавірусу, який є ще небезпечнішим та агресивнішим за південноафриканський та британський штами.

Цей вірус характеризується надважкою клінічною картиною, з ураженням не тільки органів дихання, а й шлунково-кишкового тракту та нирок. У пацієнтів спостерігається важка інтоксикація. За повідомленнями індійських ЗМІ, також є випадки сліпоти та мікромікозу – некротичних уражень слизових оболонок носа та горла.

Індійський штам коронавірусу вже зафіксували у Польщі, Румунії, інших країнах Європи. Для України це серйозний виклик, сказав міністр.

Степанов зазначив, що і третя хвиля була важкою для України.

Але станом на зараз жоден регіон не перебуває у червоній зоні епідемічної небезпеки.

Знизилася кількість нових випадків захворювання: якщо позаминулого тижня виявили 55 605 випадків, то минулого – 36 389, тобто різниця у майже 20 тисяч.

Знизилася кількість госпіталізацій: з 19 237 позаминулого тижня до 14 480 за останній тиждень.

На лікарняних ліжках зараз перебувають близько 29 тисяч хворих із коронавірусом чи підозрою на нього. На піку третьої хвилі у лікарнях лежало більше 49 тисяч таких хворих.

Цьому передувало: 7 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Пік третьої хвилі припав на початок квітня, 13 квітня Степанов заявив про початок стабілізації ситуації.

Довідка: Новий штам коронавірусу складається з двох мутацій білка, що може зробити його більш стійким до вакцин проти COVID-19.

В Ізраїлі виявили випадки індійського штаму коронавірусу навіть у тих людей, які були щеплені проти COVID-19.