МОЗ допускає четверту хвилю коронавірусу і новий штам

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов попереджає про загрозу нової хвилі епідемії COVID-19 в Україні – четвертої, а також припускає поширення індійського штаму коронавірусу в країні.

Джерело: Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Чергову хвилю коронавірусу подолано, але абсолютно не час розхолоджуватися. Чергова битва з ковідом (попереду – ред.). Ми прогнозуємо, що в нас може бути і четверта хвиля коронавірусу. Тому ми не можемо розхолоджуватися. Ми повинні все зробити, щоб цей удар не був такий жорстокий".

Деталі: За словами Степанова, над світом нависла загроза поширення індійського штаму коронавірусу, який є ще небезпечнішим та агресивнішим за південноафриканський та британський штами.

Індійський штам коронавірусу вже зафіксували у Польщі, Румунії, інших країнах Європи. Для України це серйозний виклик, сказав міністр.