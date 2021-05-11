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Шмыгаль прогнозирует, что коронавирус можно преодолеть за год

Вторник, 11 мая 2021, 11:56
Шмыгаль прогнозирует, что коронавирус можно преодолеть за год
УП

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на преодоление пандемии коронавируса понадобится еще один год.

Источник: Шмыгаль в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Новые данные - это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Но к концу этого года мы планируем вакцинировать большинство взрослого населения Украины. И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет".

Детали: Шмыгаль подчеркнул, что правительство считает действенным механизм адаптивного карантина, который действует в Украине. Сейчас он продлен до 30 июня, как минимум, и его очевидно, будут продлевать до августа. Если удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, правительство будет искать варианты его смягчения.

По словам премьера, будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут либо не будут появляться новые штаммы.

Локдаунв государства правительство не планирует.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает об угрозе новой волны эпидемии COVID-19 в Украине - четвертой, а также допускает распространение индийского штамма коронавируса в стране.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусШмыгальКабинет министров
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