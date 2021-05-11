Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Шмыгаль прогнозирует, что коронавирус можно преодолеть за год

Вторник, 11 мая 2021, 11:56
УП

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на преодоление пандемии коронавируса понадобится еще один год.

Источник: Шмыгаль в интервью РБК-Украина

Прямая речь: "Прогноз не меняется. Мы прожили год с COVID, мой прогноз, что еще год должен пойти на завершение борьбы. Новые данные - это значительные мутации этого вируса. Они вызывают беспокойство у всех стран. И вопрос широкой вакцинации сегодня является выходом из этой пандемии.

Но к концу этого года мы планируем вакцинировать большинство взрослого населения Украины. И в следующем году мы планируем закончить процесс вакцинации 70 и более процентов взрослого населения, что дает возможность формировать коллективный иммунитет".

Детали: Шмыгаль подчеркнул, что правительство считает действенным механизм адаптивного карантина, который действует в Украине. Сейчас он продлен до 30 июня, как минимум, и его очевидно, будут продлевать до августа. Если удастся ко Дню независимости провакцинировать большинство людей, правительство будет искать варианты его смягчения.

По словам премьера, будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут либо не будут появляться новые штаммы.

Локдаунв государства правительство не планирует.

Напомним: Министр здравоохранения Максим Степанов предупреждает об угрозе новой волны эпидемии COVID-19 в Украине - четвертой, а также допускает распространение индийского штамма коронавируса в стране.

Темы: коронавирусШмыгальКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВ России устроили стрельбу в школе: 11 погибших, дети выпрыгивали из окон

МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм

Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит скрыть от мира его военные маневры

дополненоУкраине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов

После долгих выходных в Украине 2 208 случаев COVID за сутки

Главные новости понедельника и ночи: схваченный боевик ОРДО, Израиль и Сектор Газа

Все новости...
коронавирус
МОЗ допускает четвертую волну коронавируса и новый штамм
Елизавета II представит в парламенте план действий правительства Британии после пандемии
Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer – Степанов
Последние новости
11:58
Премьер: Увольнение Коболева не повлияло на переговоры с кредиторами
11:56
Шмыгаль прогнозирует, что коронавирус можно преодолеть за год
11:49
Россия не уменьшила контингент у границ Украины – Зеленский
11:47
Зеленский: Будем верить, что полномасштабной войны с Россией не будет
11:31
Нападение на школу в РФ: одного из террористов застрелили, второго поймали
11:30
МОЗ объяснил, чем опасен индийский штамм COVID-19, который скоро может попасть в Украину
11:24
Курс валют на 11 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:20
Украина осудила обострения в Секторе Газа
11:19
За сутки в Киеве добавилось меньше сотни больных коронавирусом, умерли 12 человек
11:13
Количество компаний, связанных с чиновниками, выросло на 20% за последние 5 лет
Все новости...