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СБУ обшукує офіс ОПЗЖ і кабінети Медведчука

Вівторок, 11 травня 2021, 16:31
СБУ обшукує офіс ОПЗЖ і кабінети Медведчука

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі партії "Опозиційна платформа – За життя".

Джерело: поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, ZN.UA

Пряма мова: "Саме зараз слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Віктора Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще двох житлових будинках народного депутата в столиці".

Деталі: Водночас видання "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела, пише, що контррозвідка СБУ  "намагається провести обшуки в будинку Медведчука". За даними ZN.UA, охорона Медведчука викликала адвокатів і намагається переконати представників СБУ, у тому, що його немає вдома.

Що передувало: 11 травня стало відомо, що Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників у Києві.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктору Медведчуку та нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

За її даними, місцезнаходження Медведчука не встановлено, а тому СБУ вживає відповідних заходів для його встановлення та вручення йому клопотання про утримання під вартою.

Українська правда

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Теми: МедведчукСБУдержзрада
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