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СБУ обыскивает офис ОПЗЖ и кабинеты Медведчука

Вторник, 11 мая 2021, 16:31
СБУ обыскивает офис ОПЗЖ и кабинеты Медведчука

Служба безопасности Украины проводит обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Источник: информированный собеседник УП в правоохранительных органах, ZN.UA

Прямая речь: "Именно сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Виктора Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще двух жилых домах народного депутата в столице".

Детали: В то же время издание "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники, пишет, что контрразведка СБУ "пытается провести обыски в доме Медведчука". По данным ZN.UA, охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома.

Что предшествовало: 11 мая стало известно, что Служба безопасности проводит обыски в доме председателя политсовета партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение в госизмене куму Путина главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку и нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.

По ее данным, местонахождение Медведчука не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручения ему ходатайства о содержании под стражей.

Украинская правда

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Темы: МедведчукСБУгосизмена
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