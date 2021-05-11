У будинку Медведчука проводять обшуки
Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві.
Джерело: співрозмовник УП в СБУ, ZN.UA
Деталі: У СБУ підтвердили "Українській правді", що обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу обіцяють надати згодом.
Видання зазначає, що там політик проживає з сім'єю, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.
Цьому передувало: Працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір – Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.
3-м членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.
Херсонський міський суд наклав арешт на судно "Романс 1", яке належить Медведчуку.
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Передісторія:
- 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти Козака й телеканалів з орбіти Медведчука: "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування СБУ схем із поставками вугілля з окупованих територій, що сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Путіна літав до Росії, бо кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA намагалися обійти обмеження.
- 9 березня Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України.
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