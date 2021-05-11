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У будинку Медведчука проводять обшуки

Вівторок, 11 травня 2021, 15:04
У будинку Медведчука проводять обшуки

Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ, ZN.UA

Деталі: У СБУ підтвердили "Українській правді", що обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу обіцяють надати згодом.

Видання зазначає, що там політик проживає з сім'єю, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

 
Bihus.Info

Цьому передувало: Працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір – Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації. 

3-м членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

Херсонський міський суд наклав арешт на судно "Романс 1", яке належить Медведчуку.

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Передісторія:

  • 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
  • 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти Козака й телеканалів з орбіти Медведчука: "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій проти Козака та пов'язаних із ним юросіб стало розслідування СБУ схем із поставками вугілля з окупованих територій, що сприяють фінансуванню тероризму.
  • 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму
  • СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Путіна літав до Росії, бо кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA намагалися обійти обмеження. 
  • 9 березня Віктора Медведчука допитали слідчі Служби безпеки України.

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Українська правда

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Теми: МедведчукСБУобшуки
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