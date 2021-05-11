У будинку Медведчука проводять обшуки

Служба безпеки проводить обшуки в будинку голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука по вулиці Монтажників в Києві.

Джерело: співрозмовник УП в СБУ, ZN.UA

Деталі: У СБУ підтвердили "Українській правді", що обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу обіцяють надати згодом.

Видання зазначає, що там політик проживає з сім'єю, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

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Цьому передувало: Працівники Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора (Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту) та прокуратури АРК провели понад 20 обшуків в офісах руху "Український вибір – Право народу" та у приватних помешканнях членів цієї організації.

3-м членам організації повідомлено про підозру у держзраді. Досудове розслідування показало, що представники цього руху сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

Херсонський міський суд наклав арешт на судно "Романс 1", яке належить Медведчуку.

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Передісторія:

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