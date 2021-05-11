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В России предлагают отказаться от анонимности в интернете

Вторник, 11 мая 2021, 22:07

В Госдуме России предлагают обсудить идею отказаться от анонимности в интернете якобы для борьбы с пропагандой насилия и экстремизмом.

Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина

Прямая речь: "Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать".

Детали: Официальное объяснение такой инициативы – стрельба в школе Казани, во время которой погибли дети.

Володин также считает, что существует необходимость навести порядок с выдачей разрешений россиянам на приобретение оружия.

Напомним:

  • Ранее в Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд.

Темы: Росcияинтернет


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