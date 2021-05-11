В России предлагают отказаться от анонимности в интернете
Вторник, 11 мая 2021, 22:07
В Госдуме России предлагают обсудить идею отказаться от анонимности в интернете якобы для борьбы с пропагандой насилия и экстремизмом.
Источник: "Интерфакс-Россия" со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина
Прямая речь: "Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать".
Детали: Официальное объяснение такой инициативы – стрельба в школе Казани, во время которой погибли дети.
Володин также считает, что существует необходимость навести порядок с выдачей разрешений россиянам на приобретение оружия.
Напомним:
- Ранее в Госдуму России внесли законопроект, которым предлагают разрешить силовикам блокировать "экстремистские" интернет-ресурсы без обращения в суд.