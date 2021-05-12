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40% світових лідерів просять США допомогти з вакцинами – Байден

Середа, 12 травня 2021, 01:25
40% світових лідерів просять США допомогти з вакцинами – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що 40% світових лідерів звернулися до нього з проханням допомогти з вакцинами проти Covid-19.

Джерело: Байден, цитує AFP

Пряма мова: "Практично 40% світових лідерів телефонують і запитують, чи можемо ми їм допомогти. Ми спробуємо".

Деталі: Байден повторив свою позицію, що він надає пріоритет у вакцинації американців, але США "працюватимуть з іншими країнами".

Ідеться про те, що не всі країни мають доступ до вакцин або потужності для виготовлення цих препаратів.

При цьому президент Сполучених Штатів не уточнив, лідери яких саме країн зверталися до нього.

Передісторія:

  • Про відправку іншим країнам близько 10% від усіх вакцин проти коронавірусу виробництва Сполучених Штатів заявив президент Джо Байден.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвакцинаціясвіт
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