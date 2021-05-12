40% мировых лидеров просят США помочь с вакцинами – Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что 40% мировых лидеров обратились к нему с просьбой помочь с вакцинами против Covid-19.

Источник: Байден, цитирует AFP

Прямая речь: "Практически 40% мировых лидеров звонят и спрашивают, можем ли мы им помочь. Мы попробуем".

Детали: Байден повторил свою позицию, что он отдает приоритет в вакцинации американцев, но США "будут работать с другими странами".

Речь идет о том, что не все страны имеют доступ к вакцинам или мощности для изготовления этих препаратов.

При этом президент Соединенных Штатов не уточнил, лидеры каких именно стран обращались к нему.

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