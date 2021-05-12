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Понад 300 тисяч осіб літнього віку щепили в Україні від COVID – ЦГЗ

Середа, 12 травня 2021, 01:58
Понад 300 тисяч осіб літнього віку щепили в Україні від COVID – ЦГЗ

У Центрі громадського здоров'я повідомляють про вакцинацію понад 312 тисяч осіб літнього віку.

Джерело: ЦГЗ у відповідь на запит Укрінформу

Дослівно: "Станом на ранок 5 травня в Україні щепили 51 712 людей віком 80+. Від початку кампанії, станом на ранок 5 травня, щеплено людей віком від 65 до 79 років — 260 986 осіб".

Деталі: У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити, відповідно до пріоритетних груп.

Залучення пріоритетних груп з кожного етапу відбувається за наявності достатньої кількості вакцини.

Нагадаємо: Вакцинація проти коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року, тоді як пандемія COVID-19 офіційно триває з 11 березня 2020 року.

Ляшко повідомив, що в Україні літнім людям, яким складно пересуватися, щеплення від COVID-19 робитимуть удома.

Теми: вакцинаціякоронавірус
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