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Более 300 тысяч лиц пожилого возраста прививали в Украине от COVID – ЦОЗ

Среда, 12 мая 2021, 01:58
Более 300 тысяч лиц пожилого возраста прививали в Украине от COVID – ЦОЗ

В Центре общественного здоровья сообщают о вакцинации более 312 000 лиц пожилого возраста.

Источник: ЦОЗ в ответ на запрос Укринформа

Дословно: "По состоянию на утро 5 мая в Украине прививали 51 712 человек в возрасте 80+. С начала кампании, по состоянию на утро 5 мая, привито людей в возрасте от 65 до 79 лет - 260 986 человек".

Детали: В Центре общественного здоровья отметили, что вакцинация происходит согласно дорожной карте, где проведены все подсчеты количества людей, которых необходимо прививать, в соответствии с приоритетными группами.

Привлечение приоритетных групп с каждого этапа происходит при наличии достаточного количества вакцины.

Напомним: Вакцинация против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года, тогда как пандемия COVID-19 официально длится с 11 марта 2020 года.

Ляшко сообщил, что в Украине пожилым людям, которым сложно передвигаться, прививки от COVID-19 будут делать на дому.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
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