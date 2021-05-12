Радбез ООН скликає нараду через загострення між Ізраїлем та Сектором Гази

Рада Безпеки ООН вдруге за три дні проведе в середу екстрені консультації з обговорення поточної ескалації в Ізраїлі та секторі Гази.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на джерела у Радбезі ООН

Деталі: Загалом такі засідання з обговорення регіональних конфліктів не є рідкістю, але проведення двох нарад за три дні є рідкістю.

Для проведення закритих консультацій необхідна згода всіх 15 держав-членів.

За словами джерела, засідання у середу буде проведене за запитом місій Китаю, Норвегії та Тунісу.

Крім того, джерело зазначає, що Норвегія знову намагатиметься отримати підтримку всіх членів, щоб виступити із спільною заявою щодо продовжуваного насильства.

Місія США була єдиною, яка не підтримала заяву, представлену Норвегією, в понеділок.

Передісторія: