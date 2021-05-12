Совбез ООН созывает совещание из-за обострения между Израилем и Сектором Газа

Совет Безопасности ООН во второй раз за три дня проведет в среду экстренные консультации по обсуждению текущей эскалации в Израиле и секторе Газа.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на источники в Совбезе ООН

В целом такие заседания по обсуждению региональных конфликтов не является редкостью, но проведение двух совещаний за три дня редкость.

Для проведения закрытых консультаций необходимо согласие всех 15 государств-членов.

По словам источника, заседание в среду будет проведено по запросу миссий Китая, Норвегии и Туниса.

Кроме того, источник отмечает, что Норвегия снова будет пытаться получить поддержку всех членов, чтобы выступить с совместным заявлением по вопросу продолжающегося насилия.

Миссия США была единственной, которая не поддержала заявление, представленное Норвегией в понедельник.

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