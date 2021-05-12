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В Ізраїлі ракетний обстріл влучив у енергопровід – ЗМІ

Середа, 12 травня 2021, 04:20

За повідомленням джерел, поблизу міста Ашкелон, де пролягає енергопровід і де був здійснений ракетний обстріл із сектора Гази, спостерігають масштабну пожежу.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела в уряді та енергетичному секторі Ізраїлю

Деталі: Енергопровід, що належить ізраїльській державній енергетичній компанії, був уражений ракетною атакою із сектора Газа пізно у вівторок.

За повідомленням робота електростанції не зазнавала перебоїв.

Передісторія:

  • Із Сектору Гази 10 травня було здійснено ракетний обстріл півдня Ізраїлю, в деяких населених пунктах спрацювали сирени. Ізраїль відкрив вогонь у відповідь.
  • Бойовики з Сектор Гази 11 травня другий день запускали сотні ракет у бік Ізраїлю, на що у відповідь отримують авіаудари.

Теми: Ізраїльбойові дії


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