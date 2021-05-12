В Ізраїлі ракетний обстріл влучив у енергопровід – ЗМІ

Джерела повідомляють, що поблизу міста Ашкелон, де пролягає енергопровід і де був здійснений ракетний обстріл із Сектору Гази, спостерігають масштабну пожежу.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела в уряді та енергетичному секторі Ізраїлю

Деталі: Енергопровід, що належить ізраїльській державній енергетичній компанії, був уражений ракетною атакою із Сектору Гази пізно ввечері у вівторок.

За повідомленням, робота електростанції не зазнавала перебоїв.

Передісторія: