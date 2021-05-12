В Ізраїлі ракетний обстріл влучив у енергопровід – ЗМІ
Середа, 12 травня 2021, 04:20
За повідомленням джерел, поблизу міста Ашкелон, де пролягає енергопровід і де був здійснений ракетний обстріл із сектора Гази, спостерігають масштабну пожежу.
Джерело: Reuters із посиланням на джерела в уряді та енергетичному секторі Ізраїлю
Деталі: Енергопровід, що належить ізраїльській державній енергетичній компанії, був уражений ракетною атакою із сектора Газа пізно у вівторок.
За повідомленням робота електростанції не зазнавала перебоїв.
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