В Ізраїлі ракетний обстріл влучив у енергопровід – ЗМІ

За повідомленням джерел, поблизу міста Ашкелон, де пролягає енергопровід і де був здійснений ракетний обстріл із сектора Гази, спостерігають масштабну пожежу.

Джерело: Reuters із посиланням на джерела в уряді та енергетичному секторі Ізраїлю

Деталі: Енергопровід, що належить ізраїльській державній енергетичній компанії, був уражений ракетною атакою із сектора Газа пізно у вівторок.

За повідомленням робота електростанції не зазнавала перебоїв.

Передісторія: