В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ
Среда, 12 мая 2021, 04:20
Источники сообщают, что вблизи города Ашкелон, где проходит энергопровод и где был совершен ракетный обстрел из Сектора Газа, наблюдают масштабный пожар.
Источник: Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетическом секторе Израиля
Детали: Энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой из Сектора Газа поздно вечером во вторник.
По сообщению, работа электростанции не претерпела перебоев.
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