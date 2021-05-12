В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ

Источники сообщают, что вблизи города Ашкелон, где проходит энергопровод и где был совершен ракетный обстрел из Сектора Газа, наблюдают масштабный пожар.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетическом секторе Израиля

Детали: Энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой из Сектора Газа поздно вечером во вторник.

По сообщению, работа электростанции не претерпела перебоев.

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