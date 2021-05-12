В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ

По сообщению источников, вблизи города Ашкелон, где проходит энергопровод и где был совершен ракетный обстрел из сектора Газа, наблюдают масштабный пожар.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетическом секторе Израиля

Детали: Энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой из сектора Газа поздно во вторник.

По сообщению работа электростанции не претерпела перебоев.

Предыстория: