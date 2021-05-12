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В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ

Среда, 12 мая 2021, 04:20
В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ

Источники сообщают, что вблизи города Ашкелон, где проходит энергопровод и где был совершен ракетный обстрел из Сектора Газа, наблюдают масштабный пожар.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетическом секторе Израиля

Детали: Энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой из Сектора Газа поздно вечером во вторник.

По сообщению, работа электростанции не претерпела перебоев.

Предыстория:

  • Из Сектора Газа 10 мая был совершен ракетный обстрел юга Израиля, в некоторых населенных пунктах сработали сирены. Израиль открыл огонь в ответ.
  • Боевики из Сектора Газа 11 мая второй день запускали сотни ракет в сторону Израиля, на что в ответ получают авиаудары.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израильбоевые действия
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