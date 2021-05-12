Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС

Після заворушень і зіткнень, що відбулися між арабськими та єврейськими жителями, влада в ізраїльському місті Лод оголосила про втрату контролю над містом. Армія ж Ізраїлю заявляє про ліквідацію двох ключових фігур розвідки ХАМАС.

Джерело: ВВС, DW, The Times of Israel

В Ізраїлі введений надзвичайний стан у розташованому за 20 кілометрів від Тель-Авіва місті Лод, де у вівторок, 11 травня, відбулися масштабні заворушення.

Мер Лода Яір Ревіво в телевізійному виступі заявив про "громадянську війну" в місті та повну втрату контролю над ним.

За його словами, в Лоді були підпалені синагоги і безліч автомобілів, розбиті вітрини магазинів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу і міністр оборони Бені Ганц дійшли згоди про скерування в Лод військових для відновлення порядку.

Безлади, як повідомляється, почалися після насильницької смерті ізраїльтянина-араба, що викликала хвилювання в арабській меншині.

25-річний араб був смертельно поранений вогнепальною зброєю, в зв'язку з цим затриманий 34-річний підозрюваний, йдеться у повідомленні поліції.

За даними ізраїльських ЗМІ, підозрюваний – городянин-єврей.

Є інформація і про заворушення в населених пунктах Акко на півночі Ізраїлю і Яффа поблизу Тель-Авіва, де проживає значна кількість арабів.

Крім того, армія Ізраїлю повідомила про те, що зруйнувала 9-поверхову будівлю в Газі, де були розташовані офіси ХАМАС.

Також ідеться і про ліквідацію ключових фігур розвідки ХАМАС.

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