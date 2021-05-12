Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС

Після що відбулися заворушень і зіткнень між арабськими та єврейськими жителями влади в ізраїльському місті Лод оголосили про втрату контролю над містом. Армія Ізраїлю заявляє про ліквідацію двох лідерів ХАМАС.

Джерело: ВВС, DW, The Times of Israel

В Ізраїлі введено надзвичайний стан в розташованому в 20 кілометрах від Тель-Авіва місті Лод, де у вівторок, 11 травня, відбулися масштабні заворушення.

Мер Лода Яір Ревіво в телевізійному виступі заявив про "громадянську війну" в місті і повної втрати контролю над ним. За його словами, в місті були підпалені синагоги і безліч автомобілів, розбиті вітрини магазинів.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху і міністр оборони Бені Ганц дійшли згоди про скерування в Лод військових для відновлення порядку.

За повідомленням, безлади почалися після насильницької смерті ізраїльтянина-араба, що викликала хвилювання серед арабського меншини.

25-річний араб був смертельно поранений вогнепальною зброєю, в зв'язку з цим затриманий 34-річний підозрюваний, йдеться в поліцейському повідомленні.

За даними ізраїльських ЗМІ, підозрюваний – городянин-єврей.

Повідомляється і про заворушення в населених пунктах Акко на півночі Ізраїлю і Яффа поблизу Тель-Авіва, де проживає значна кількість арабів.

Крім того, армія Ізраїлю повідомила про те, що зруйнувала 9-поверхову будівлю в Газі, де були розташовані офіси ХАМАС.

Внаслідок цього удару були вбиті два лідери ХАМАС.

Передісторія: