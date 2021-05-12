Боевые действия между Израилем и сектором Газа: НП в городе Лод, убийство лидеров ХАМАС

После состоявшихся беспорядков и столкновений между арабскими и еврейскими жителями власти в израильском городе Лод объявили о потере контроля над городом. Армия Израиля заявляет о ликвидации двух лидеров ХАМАС.

Источник: ВВС, DW, The Times of Israel

Детали: В Израиле введено чрезвычайное положение в расположенном в 20 километрах от Тель-Авива городе Лод, где во вторник, 11 мая, состоялись масштабные беспорядки.

Мэр Лода Яир Ревиво в выступлении заявил о "гражданской войне" в городе и полной потери контроля над ним. По его словам, в городе были подожжены синагоги и множество автомобилей, разбиты витрины магазинов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Бени Ганц договорились о направлении в Лод военных для восстановления порядка.

По сообщению, беспорядки начались после насильственной смерти израильтянина-араба, вызвала волнения среди арабского меньшинства.

25-летний араб был смертельно ранен огнестрельным оружием, в связи с этим задержан 34-летний подозреваемый, говорится в полицейском сообщении.

По данным израильских СМИ, подозреваемый – горожанин-еврей.

Сообщается и о беспорядках в населенных пунктах Акко на севере Израиля и Яффа близ Тель-Авива, где проживает значительное количество арабов.

Кроме того, армия Израиля сообщила о том, что разрушила 9-этажное здание в Газе, где были расположены офисы ХАМАС.

В результате удара были убиты два лидера ХАМАС.

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