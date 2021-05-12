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Рейтинг партий: в Раду прошли бы 4 политсилы

Среда, 12 мая 2021, 11:28
Фото с сайта ВР

Если бы парламентские выборы проходили в ближайшее время, то в Верховную Раду прошли бы 4 партии.

Источник: результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-27 апреля

Дословно: "В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа" (22,8% среди тех, кто определился и намерен проголосовать)".

 

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 14,4%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,7%, за "Батькивщину" – 12,2%.

Радикальную партию поддерживают 3,7% опрошенных, партию Шария – 3,6%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партию "Сила и честь" – 3,2%, партию "За будущее" – 3%.

 

Рейтинг других политических сил ниже 3%.

Исследование проходило 23-27 апреля. Методом личного формализованного интервью было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: социологияпартииВерховная Радаопрос


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