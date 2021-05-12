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Суддю, яка систематично "відмазувала" за п'яне водіння, покарали доганою

Середа, 12 травня 2021, 14:12

Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик за те, що вона систематично затягувала розгляд справ щодо водіння у нетверезому стані і закривала провадження через закінчення строків

Джерело: повідомлення Громадської організації "DE JURE", ВРП

Дослівно: "За останні 2 роки суддя розглянула понад 300 справ водіїв напідпитку, і в 76% випадків затягувала розгляд і закривала провадження через закінчення строків. Смик — яскравий приклад судді, яка системно повертала водіїв-п’яниць на дороги й наражала нас усіх на смертельну небезпеку, бо відчувала повну безкарність".

Деталі: В громадській організації повідомили, що суддю покарали доганою і позбавила премії на місяць.

Що цьому передувало:

  • Однією із гучних історій стало "відмазування" від покарання суддею Смик свого колеги із Київського апеляційного адміністративного суду Костянтина Бабенка, який п’яним тікав від поліцейських.
  • Проте дисциплінарна палата ВРП внесла подання про звільнення Бабенка, бо є усі докази, що він кермував напідпитку.

Теми: судВРП


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