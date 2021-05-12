Третя дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя покарала суддю Печерського суду Світлану Смик за те, що вона систематично затягувала розгляд справ щодо водіння у нетверезому стані і закривала провадження через закінчення строків

Джерело: повідомлення Громадської організації "DE JURE", ВРП

Дослівно: "За останні 2 роки суддя розглянула понад 300 справ водіїв напідпитку, і в 76% випадків затягувала розгляд і закривала провадження через закінчення строків. Смик — яскравий приклад судді, яка системно повертала водіїв-п’яниць на дороги й наражала нас усіх на смертельну небезпеку, бо відчувала повну безкарність".

Деталі: В громадській організації повідомили, що суддю покарали доганою і позбавила премії на місяць.

Що цьому передувало: