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Судью, систематически "отмазывавшую" пьяных водителей, наказали выговором

Среда, 12 мая 2021, 14:12
Судью, систематически отмазывавшую пьяных водителей, наказали выговором

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык за то, что она систематически затягивала рассмотрение дел относительно вождения в пьяном виде и закрывала производства из-за истечения сроков.

Источник: сообщение общественной организации "DE JURE", ВРУ

Дословно: "За последние 2 года судья рассмотрела более 300 дел пьяных водителей, и в 76% случаев затягивала рассмотрение и закрывала производства из-за истечения сроков. Смык - яркий пример судьи, которая системно возвращала водителей-пьяниц на дороги и подвергала нас всех смертельной опасности, потому что чувствовала полную безнаказанность".

Детали: В общественной организации сообщили, что судью наказали выговором и лишили премии на месяц.

Что этому предшествовало:

  • Одной из громких историй стало "отмазывание" от наказания судьей Смык своего коллеги из Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко, который пьяным убегал от полицейских.
  • Однако позже дисциплинарная палата ВРП внесла представление об увольнении Бабенко, потому что есть все доказательства того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Темы: судВСП
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