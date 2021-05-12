Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Судью, систематически "отмазывавшую" за пьяное вождение, наказали выговором

Среда, 12 мая 2021, 14:12

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык за то, что она систематически затягивала рассмотрение дел относительно вождения в пьяном виде и закрывала производства из-за истечения сроков.

Источник: сообщение общественной организации "DE JURE", ВРУ

Дословно: "За последние 2 года судья рассмотрела более 300 дел пьяных водителей, и в 76% случаев затягивала рассмотрение и закрывала производства из-за истечения сроков. Смык - яркий пример судьи, которая системно возвращала водителей-пьяниц на дороги и подвергала нас всех смертельной опасности, потому что чувствовала полную безнаказанность".

Детали: В общественной организации сообщили, что судью наказали выговором и лишили премии на месяц.

Что этому предшествовало:

  • Одной из громких историй стало "отмазывание" от наказания судьей Смык своего коллеги из Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко, который пьяным убегал от полицейских.
  • Однако позже дисциплинарная палата ВРП внесла представление об увольнении Бабенко, потому что есть все доказательства того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.

Темы: судВСП


powered by lun.ua
Главное сегодня

Жена Медведчука сообщила, что они уже дома

ВСУ готовы к отражению вооруженной агрессии – Хомчак и Наев

Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран

Рейтинг партий: в Раду прошли бы 4 политсилы

фотоНеизвестный выстрелил в ВМW из гранатомета в Ивано-Франковске

видеоЛюди в черном не дали эвакуировать авто Медведчука

Все новости...
суд
Приговор получил студент, который за 1000 грн облил краской памятник Бандере
Тупицкий снова не пришел на суд, прокуроры просят принудительный привод
Суд Амстердама уточнил дату решения по делу "скифского золота"
Последние новости
14:26
У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся
14:19
Минздрав обновил карантинные зоны: почти вся Украина "желтая"
14:15
Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании: мог соврать парламенту
14:12
Судью, систематически "отмазывавшую" за пьяное вождение, наказали выговором
14:11
фотоОдесские врачи требовали десятки и сотни тысяч за "бесплатные" операции на сердце
14:00
Ракетный корвет РФ обнаружили в районе Черноморска
13:51
К "нулю отходов": Еврокомиссия одобрила ключевой документ в рамках "Зеленого курса"
13:50
Секретарь СНБО назвал основной признак, по которому определяют олигархов
13:46
Аэропорт "Борисполь" ищет нового гендиректора
13:46
Дело судна, которое незаконно ходило в Крым: иностранцу дали 5 лет тюрьмы
Все новости...