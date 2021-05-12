Судью, систематически "отмазывавшую" за пьяное вождение, наказали выговором
Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык за то, что она систематически затягивала рассмотрение дел относительно вождения в пьяном виде и закрывала производства из-за истечения сроков.
Источник: сообщение общественной организации "DE JURE", ВРУ
Дословно: "За последние 2 года судья рассмотрела более 300 дел пьяных водителей, и в 76% случаев затягивала рассмотрение и закрывала производства из-за истечения сроков. Смык - яркий пример судьи, которая системно возвращала водителей-пьяниц на дороги и подвергала нас всех смертельной опасности, потому что чувствовала полную безнаказанность".
Детали: В общественной организации сообщили, что судью наказали выговором и лишили премии на месяц.
Что этому предшествовало:
- Одной из громких историй стало "отмазывание" от наказания судьей Смык своего коллеги из Киевского апелляционного административного суда Константина Бабенко, который пьяным убегал от полицейских.
- Однако позже дисциплинарная палата ВРП внесла представление об увольнении Бабенко, потому что есть все доказательства того, что он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии.