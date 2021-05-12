Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия наказала судью Печерского суда Светлану Смык за то, что она систематически затягивала рассмотрение дел относительно вождения в пьяном виде и закрывала производства из-за истечения сроков.

Источник: сообщение общественной организации "DE JURE", ВРУ

Дословно: "За последние 2 года судья рассмотрела более 300 дел пьяных водителей, и в 76% случаев затягивала рассмотрение и закрывала производства из-за истечения сроков. Смык - яркий пример судьи, которая системно возвращала водителей-пьяниц на дороги и подвергала нас всех смертельной опасности, потому что чувствовала полную безнаказанность".

Детали: В общественной организации сообщили, что судью наказали выговором и лишили премии на месяц.

Что этому предшествовало: