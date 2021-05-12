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Португальский тренер оставляет "Шахтер"

Среда, 12 мая 2021, 15:05

Португальский тренер Луиш Каштру оставляет "Шахтер" после двух лет работы с командой.

Источник: пресс-центр донецкого клуба

Детали: Каштру возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт. Он стал 33-м тренером в истории клуба.

По итогам первого сезона он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины. Результат вошел в историю как рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ (23 очка), отмечают в "Шахтере". Также в том сезоне клуб дошел до полуфинала Лиги Европы.

В сезоне 2020/21 "Шахтер" завершил турнир УПЛ на втором месте. В Кубке Украины "горняки" сошли с дистанции на стадии четвертьфинала.

Украинская правда
Темы: футбол


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