Португальский тренер оставляет "Шахтер"
Среда, 12 мая 2021, 15:05
Португальский тренер Луиш Каштру оставляет "Шахтер" после двух лет работы с командой.
Источник: пресс-центр донецкого клуба
Детали: Каштру возглавил "Шахтер" 12 июня 2019 года, подписав двухлетний контракт. Он стал 33-м тренером в истории клуба.
По итогам первого сезона он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины. Результат вошел в историю как рекордный отрыв чемпиона от серебряного призера УПЛ (23 очка), отмечают в "Шахтере". Также в том сезоне клуб дошел до полуфинала Лиги Европы.
В сезоне 2020/21 "Шахтер" завершил турнир УПЛ на втором месте. В Кубке Украины "горняки" сошли с дистанции на стадии четвертьфинала.
Украинская правда