Більше 100 українців застрягли в Непалі через ковід-локдаун

107 громадян України застрягли в Непалі через призупинення непальським урядом міжнародного авіасполучення у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "У зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення до 31 травня на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. Здебільшого альпіністи та туристи".

Деталі: За словами Ніколенка, 45 осіб розмістилися в готелях Катманду, вони забезпечені усім необхідним. Решта громадян перебуває у гірській місцевості.

У чотирьох українців виявили COVID-19, їм надають необхідну допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

Речник МЗС нагадав, що в Непалі діють суворі карантинні обмеження, але пообіцяв, що "своїх напризволяще не залишать".

Ніколенко підкреслив, що посольство України в Індії підтримує зв’язок із співвітчизниками напряму або через представників туристичних компаній, які організовували відповідні тури.

Наразі дипломати працюють над вирішенням питання якнайшвидшого повернення українських громадян на Батьківщину. Зокрема, обговорюють можливість виїзду українців на репатріаційних рейсах іноземних держав.

Українська сторона також звернулася до індійського уряду з проханням надати дозвіл на транзит наших громадян територією Індії.

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