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Более 100 украинцев застряли в Непале из-за ковид-локдауна

Среда, 12 мая 2021, 16:17
Более 100 украинцев застряли в Непале из-за ковид-локдауна
Фото tut-cikavo.com

107 граждан Украины застряли в Непале из-за приостановки непальским правительством международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В связи с приостановкой непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В основном альпинисты и туристы".

Детали: По словам Николенко, 45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности.

У четырех украинцев обнаружили COVID-19, им оказывают необходимую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Представитель МИД напомнил, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения, но пообещал, что "своих на произвол судьбы не бросят".

Николенко подчеркнул, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

Сейчас дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В частности, обсуждают возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.

Предыстория: 

  • В начале мая в лагере альпинистов на Эвересте в Непале зафиксировали вспышку COVID-19.
  • Правительство Непала закрыло гору Эверест на карантин до конца сезона из-за вспышки коронавируса.

Украинская правда

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Темы: Непалкоронавирус
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