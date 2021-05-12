Более 100 украинцев застряли в Непале из-за ковид-локдауна

107 граждан Украины застряли в Непале из-за приостановки непальским правительством международного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В связи с приостановкой непальским правительством международного авиасообщения до 31 мая на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. В основном альпинисты и туристы".

Детали: По словам Николенко, 45 человек разместились в гостиницах Катманду, они обеспечены всем необходимым. Остальные граждане находится в горной местности.

У четырех украинцев обнаружили COVID-19, им оказывают необходимую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Представитель МИД напомнил, что в Непале действуют строгие карантинные ограничения, но пообещал, что "своих на произвол судьбы не бросят".

Николенко подчеркнул, что посольство Украины в Индии поддерживает связь с соотечественниками напрямую или через представителей туристических компаний, которые организовывали соответствующие туры.

Сейчас дипломаты работают над решением вопроса скорейшего возвращения украинских граждан на родину. В частности, обсуждают возможность выезда украинцев на репатриационных рейсах иностранных государств.

Украинская сторона также обратилась к индийскому правительству с просьбой разрешить транзит наших граждан по территории Индии.

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