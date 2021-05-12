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Шмигаль: Щеплювати від COVID-19 з черги в "Дії" почнуть на цих вихідних

Середа, 12 травня 2021, 16:31

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що охочих отримати щеплення від коронавірусу, які записувалися у електронну чергу через застосунок "Дія", почнуть вакциновувати уже на ці вихідні, 15-16 травня.

Джерело: прессконференція Шмигаля в Чернігівській ОДА

Пряма мова: "Протягом суботи і неділі всі громадяни, які зареєструвалися через портал "Дія", зможуть отримати вакцини уже в порядку живої черги.

Тобто всі, хто записався, вже на цих вихідних можуть звертатися у відповідні кабінети щеплення на своїй території і отримувати щеплення тими вакцинами, які доступні".

Деталі: За словами Шмигаля, у будні вакцинують більше населення, а в суботу і неділю спостерігається "просідання", тому уряд вирішив на вихідних вакцинувати всіх охочих.

Водночас, щеплення на вихідних не робитимуть вакцинами, отриманими від COVAX.

Прем'єр додав, що вакцини в рамках ініціативи COVAX будуть використовувати виключно за національним планом.

Українська правда
Теми: Шмигаль Covid-2019коронавірусвакцинація


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