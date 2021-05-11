Україні вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer – Степанов 

Цього року Україна отримає 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, зокрема 20 мільйонів доз вакцини виробництва "Pfizer".

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer".

Деталі: Міністр повідомив, що загалом Україна має отримати 42 мільйони доз вакцини у 2021 році, вони вже законтрактовані.