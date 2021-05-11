Україні вдалося вдвічі збільшити поставки вакцини Pfizer – Степанов 

Цього року Україна отримає 42 мільйони доз вакцини проти коронавірусу, зокрема 20 мільйонів доз вакцини виробництва "Pfizer".

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Пряма мова: "Нам вдалося збільшити поставки вакцини виробництва компанії Pfizer BionTech вдвічі вже у цьому календарному році. Замість 10 мільйонів доз ми отримаємо 20 мільйонів доз вакцини Pfizer".

Деталі: Міністр повідомив, що загалом Україна має отримати 42 мільйони доз вакцини у 2021 році, вони вже законтрактовані.

Це 8 мільйонів доз від ініціативи COVAX і 32 мільйони доз вакцин за прямими контрактами між державою Україна та виробниками вакцин.

Зокрема, Україна має отримати 20 млн доз вакцини Pfizer і 10 млн доз вакцини NovaVax – це нова вакцина американської компанії, яка проходить реєстрацію і буде вироблятися в Індії. Також Україна отримує вакцини AstraZeneca та Sinovac (за назвою CoronaVac).

За словами Степанова, 42 млн доз достатньо для вакцинації більшості дорослого населення, але МОЗ хоче довести цю цифру до 48 млн доз для вакцинації 70% дорослих.

Із власником індійського "Serum Institute" досягнуто домовленості щодо збільшення поставок із 10 до 15 млн доз вакцини. Також із китайським виробником "Sinovac" є домовленість про збільшення поставок.

Степанов визнав, що поставки зриваються в термінах і правила не працюють на ринку вакцин. Виходячи з проплачених контрактів, у першому кварталі Україна мала отримати 3 млн 184 тис доз вакцини.

"Але зараз ситуація почала вирівнюватися – і ті борги, які нам заборгували компанії-виробники, вони почали віддавати. Тільки за останні 10 днів ми отримали мільйон доз вакцини компанії Sinovac. Почалися поставки за ініціативою COVAX: ми отримали 267 тисяч (доз) вакцини AstraZeneca, ми отримали 117 тисяч доз вакцини Pfizer. Також ми очікуємо 1,4 млн доз по COVAX до кінця травня", – сказав голова МОЗ.

Він також очікує, що Індія зніме ембарго на продаж вакцин за кордон – і "закриється борг у 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca".

Мають початися поставки від Pfizer за прямими контрактами: до кінця другого кварталу – перші 500 тисяч доз, а основні поставки почнуться з липня – на третій квартал передбачено 4,5 млн доз цієї вакцини.

Степанов також повідомив, що почав домовлятися про поставки вакцин проти коронавірусу SARS CoV 2 на 2022-й і 2023-й роки – і це мають бути вакцини різних виробників.

Нагадаємо: Компанія BioNTech заявила, що її вакцина, розроблена спільно з Pfizer, поки не потребує модифікацій, щоб захищати щеплених нею людей від нових штамів коронавірусу.