Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Шмыгаль: Прививать от COVID-19 с очереди в "Дии" начнут на этих выходных

Среда, 12 мая 2021, 16:31
Шмыгаль: Прививать от COVID-19 с очереди в Дии начнут на этих выходных

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что желающих получить прививку от коронавируса, которые записывались в электронную очередь через приложение "Дия", начнут вакцинировать уже на эти выходные, 15-16 мая.

Источник: пресс-конференция Шмыгаля в Черниговской ОГА

Прямая речь: "В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дия", смогут получить вакцины в порядке живой очереди.

То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в соответствующие кабинеты прививок на своей территории и получать прививки теми вакцинами, которые доступны".

Детали: По словам Шмыгаля, в будни вакцинируют больше населения, а в субботу и воскресенье наблюдается "проседание", поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих.

В то же время прививки на выходных не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

Премьер добавил, что вакцины в рамках инициативы COVAX будут использовать исключительно по национальному плану.

Предыстория:

  • 11 мая стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.
  • По состоянию на 11 мая записались на прививку через приложение "Дия" 532 тысячи человек.
  • Степанов сообщил, что в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШмыгальCovid-2019коронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Шмыгаль
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Дефицита горючего в Украине не ожидается – Шмыгаль
Всемирный банк и доноры предоставят Украине $1,76 млрд помощи – Шмыгаль
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: