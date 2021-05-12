Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что желающих получить прививку от коронавируса, которые записывались в электронную очередь через приложение "Дия", начнут вакцинировать уже на эти выходные, 15-16 мая.

Источник: пресс-конференция Шмыгаля в Черниговской ОГА

Прямая речь: "В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дия", смогут получить вакцины в порядке живой очереди.

То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в соответствующие кабинеты прививок на своей территории и получать прививки теми вакцинами, которые доступны".

Детали: По словам Шмыгаля, в будни вакцинируют больше населения, а в субботу и воскресенье наблюдается "проседание", поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих.

В то же время прививки на выходных не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.

Премьер добавил, что вакцины в рамках инициативы COVAX будут использовать исключительно по национальному плану.

Предыстория: