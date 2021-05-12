Шмыгаль: Прививать от COVID-19 с очереди в "Дии" начнут на этих выходных
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что желающих получить прививку от коронавируса, которые записывались в электронную очередь через приложение "Дия", начнут вакцинировать уже на эти выходные, 15-16 мая.
Источник: пресс-конференция Шмыгаля в Черниговской ОГА
Прямая речь: "В течение субботы и воскресенья все граждане, которые зарегистрировались через портал "Дия", смогут получить вакцины в порядке живой очереди.
То есть все, кто записался, уже на этих выходных могут обращаться в соответствующие кабинеты прививок на своей территории и получать прививки теми вакцинами, которые доступны".
Детали: По словам Шмыгаля, в будни вакцинируют больше населения, а в субботу и воскресенье наблюдается "проседание", поэтому правительство решило на выходных вакцинировать всех желающих.
В то же время прививки на выходных не будут делать вакцинами, полученными от COVAX.
Премьер добавил, что вакцины в рамках инициативы COVAX будут использовать исключительно по национальному плану.
Предыстория:
- 11 мая стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.
- По состоянию на 11 мая записались на прививку через приложение "Дия" 532 тысячи человек.
- Степанов сообщил, что в этом году Украина получит 42 миллиона доз вакцины против коронавируса, в частности 20 миллионов доз вакцины производства "Pfizer".