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Росія прискорює видачу паспортів на окупованих територіях – Денісова

Середа, 12 травня 2021, 21:59

Останнім часом Росія прискорила спрощену видачу паспортів українцям на непідконтрольних Києву територіях. 

Джерело: Уповноважена ВРУ із прав людини Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "Звернула увагу на той факт, що Росія продовжує, а останнім часом навіть прискорює, свою політику масової видачі паспортів у спрощеному порядку українським громадянам на непідконтрольних уряду територіях України".

Деталі: Йдеться про окуповані території Донецької та Луганської областей. Наразі російські паспорти там отримали майже 600 тисяч українських громадян. У першу чергу це чиновники органів так званої місцевої влади,вчителі, лікарі. Якщо вони відмовляються отримувати паспорт, то їм погрожують звільненням. 

Окрім того, в захопленому Криму окупанти змушують вчителів, інших працівників шкіл та членів їх родини реєструватись на "тренувальне всеросійське онлайн голосування на виборах до Держдуми Росії". Освітяни мають підтвердити реєстрацію скріншотами. Якщо цього не зроблять, то можуть залишитись без роботи. 

Передісторія:

  • 24 квітня 2019 року, після другого туру президентських виборів в Україні, президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.
  • На початку грудня 2019 року в МВС РФ заявляли, що російські паспорти отримали близько 125 тисяч осіб, що проживають в ОРДЛО.
  • На початку травня пресцентр МВС Росії заявив, що майже 530 тисяч жителів ОРДЛО за два роки отримали російське громадянство у спрощеному порядку.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою недостатньо жорстку реакцію союзників України на роздавання Росією паспортів жителям ОРДЛО.

Українська правда

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Теми: РосіяпаспортДонбас
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