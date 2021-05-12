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Россия ускоряет выдачу паспортов на оккупированных территориях – Денисова

Среда, 12 мая 2021, 21:59

В последнее время Россия ускорила упрощенную выдачу паспортов украинцам на неподконтрольных Киеву территориях.

Источник: Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "Обратила внимание на тот факт, что Россия продолжает, а в последнее время даже ускоряет, свою политику массовой выдачи паспортов в упрощенном порядке украинским гражданам на неподконтрольных правительству территориях Украины".

Детали: Речь идет об оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Сейчас российские паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан. В первую очередь это чиновники органов так называемой местной власти, учителя, врачи. Если они отказываются получать паспорт, то им угрожают увольнением.

Кроме того, в захваченном Крыму оккупанты заставляют учителей, других работников школ и членов их семьи регистрироваться на "тренировочное общероссийское онлайн голосование на выборах в Госдуму России". Педагоги должны подтвердить регистрацию скриншотами. Если этого не сделают, то могут остаться без работы.

Предыстория:

  • 24 апреля 2019 года, после второго тура президентских выборов в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ, дающий жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины право получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
  • В начале декабря 2019 года в МВД РФ заявляли, что российские паспорта получили около 125 тысяч человек, проживающих в ОРДЛО.
  • В начале мая пресс-центр МВД России заявил, что почти 530 тысяч жителей ОРДЛО за два года получили российское гражданство в упрощенном порядке.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает ошибкой недостаточно жесткую реакцию союзников Украины на раздачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Украинская правда
Темы: Росcияпаспорт Донбасс


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