Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в "Дії"

Середа, 12 травня 2021, 23:31

Головний державний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинувати від коронавірусу зареєстрованих в "Дії" осіб будуть лише з пріоритетних груп, оскільки вакцини для всіх бажаючих немає. 

Джерело: Ляшко під час прямого ефіру в Instagram Радіо Свобода

Пряма мова: "Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку".

"Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія"​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних". 

Деталі: Раніше голова уряду Денис Шмигаль анонсував, що зареєстровані в додатку "Дія" бажаючі отримати щеплення зможуть це зробити вже з цих вихідних. 

Передісторія:

  • 11 травня стало відомо, що ті, хто записався у чергу на вакцинацію від коронавіруса через додаток "Дія", зможуть це зробити у вихідні дні.
  • Станом на 11 травня записалися на щеплення через додаток "Дія" 532 тисячі осіб.

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський підписав закон про "євробляхи"

Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази

Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca

Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту

ОновленоДо соратника Кличка прийшли з обшуками

"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Усі новини...
вакцинація
Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca
Регулятор ЄС: Затверджені вакцини діють проти індійського штаму COVID
Словаччина з червня почне вакцинацію "Спутником V"
Останні новини
23:59
Правоохоронці провели обшуки у Департаменті соцполітики КМДА 
23:31
Ляшко спростував заяву Шмигаля про вакцинацію всіх зареєстрованих в "Дії"
23:08
З 15 травня WhatsApp обмежуватиме користувачів, які не приймуть нову політику
22:23
Зеленський підписав закон про "євробляхи"
22:03
Новини економіки: "антиахметівський" законопроєкт, Бюро економічної безпеки
21:59
Росія прискорює видачу паспортів на окупованих територіях – Денісова
21:35
Зеленський закликав президента Румунії підтримати євроінтеграцію України
21:24
Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази
21:16
Тарута: Я їздив до Росії, сам того не знаючи
21:14
Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca
Усі новини...