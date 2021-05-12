Головний державний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцинувати від коронавірусу зареєстрованих в "Дії" осіб будуть лише з пріоритетних груп, оскільки вакцини для всіх бажаючих немає.

Джерело: Ляшко під час прямого ефіру в Instagram Радіо Свобода

Пряма мова: "Є всі охочі і є спроможності системи охорони здоров’я і наявність вакцин в Україні. Сьогодні 500 тисяч доз вакцини в нас немає для того, щоб провакцинувати всіх охочих у додатку".

"Ми робимо все можливе, щоб розпочати вакцинацію людей, які записані в лист очікування в додатку "Дія"​ на цих вихідних. Наразі пріоритетом для нас є люди, старші за 65 років. У листі очікування в "Дії" в нас таких є 23 тисячі 900 людей і ми спробуємо провакцинувати їх на цих вихідних".

Деталі: Раніше голова уряду Денис Шмигаль анонсував, що зареєстровані в додатку "Дія" бажаючі отримати щеплення зможуть це зробити вже з цих вихідних.

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