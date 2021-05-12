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Ляшко уточнил заявление Шмыгаля о вакцинации зарегистрированных в "Дии"

Среда, 12 мая 2021, 23:31
Ляшко уточнил заявление Шмыгаля о вакцинации зарегистрированных в Дии

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинировать от коронавируса зарегистрированных в "Дии" граждан будут только из приоритетных групп, поскольку вакцины для всех желающих нет.

Источник: Ляшко во время прямого эфира в Instagram Радио Свобода

Прямая речь: "Есть все желающие и есть способности системы здравоохранения и наличие вакцин в Украине. Сегодня 500 тысяч доз вакцины у нас нет для того, чтобы провакцинировать всех желающих в приложении".

"Мы делаем все возможное, чтобы начать вакцинацию людей, которые записаны в лист ожидания в приложении "Дия" на этих выходных. Сейчас приоритетом для нас являются люди, старше 65 лет. В листе ожидания в "Дии" у нас таких 23 900 человек и мы попробуем провакцинировать их на этих выходных".

Детали: Ранее председатель правительства Денис Шмыгаль анонсировал, что зарегистрированные в приложении "Дия" желающие получить прививку смогут это сделать уже с этих выходных.

Предыстория:

  • 11 мая стало известно, что те, кто записался в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дия", смогут это сделать в выходные дни.
  • По состоянию на 11 мая записались на прививку через приложение "Дия" 532 тысячи человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирус
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