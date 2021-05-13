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У США трубопровід Colonial відновлює роботу і не платитиме викупу хакерам

Четвер, 13 травня 2021, 02:30
У США трубопровід Colonial відновлює роботу і не платитиме викупу хакерам

Трубопровід Сполучених Штатів Colonial Pipeline почав відновлювати роботу після кібератаки, цей процес може зайняти кілька днів.

Джерело: Reuters

Деталі: Як повідомляють джерела видання, у компанії заявили, що не планують платити викуп, який вимагають хакери.

Зазначається, що хакерська атака спровокувала зупинку роботи трубопроводу, яка триває вже шостий день, і призвела до дефіциту бензину на південному сході США.

Також джерела повідомляють, що Colonial тісно співпрацює з правоохоронними органами, Міністерством енергетики та американською фірмою з кібербезпеки для зменшення шкоди та відновлення операційної системи.

Передісторія:

  • У Сполучених Штатах 9 травня кібератаки зазнав один із найбільших трубопроводів Colonial Pipeline, яким транспортують паливо.
  • Уряд США 10 травня оголосив надзвичайний стан після кібератаки на один з найбільших трубопроводів в США Colonial Pipeline.

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Теми: США
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