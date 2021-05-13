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В США трубопровод Colonial восстанавливает работу и не будет платить выкуп хакерам

Четверг, 13 мая 2021, 02:30
В США трубопровод Colonial восстанавливает работу и не будет платить выкуп хакерам

Трубопровод Соединенных Штатов Colonial Pipeline начал восстанавливать работу после кибератаки, этот процесс может занять несколько дней.

Источник: Reuters

Детали: Как сообщают источники издания, в компании заявили, что не планируют платить выкуп, который требуют хакеры.

Напомним, что хакерская такая спровоцировала остановку работы трубопровода, которая длится уже шестой день, и привела к дефициту бензина на юго-востоке США.

Также источники сообщают, что Colonial тесно сотрудничает с правоохранительными органами, Министерством энергетики и американской фирмой по кибербезопасности для снижения вреда и восстановление операционной системы.

Предыстория:

  • В Соединенных Штатах от кибератаки потерпел один из крупнейших трубопроводов Colonial Pipeline, которым транспортируют топливо.
  • Правительство США объявило чрезвычайное положение после кибератаки на один из крупнейших трубопроводов в США Colonial Pipeline.

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Темы: США
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