Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден закликав вакцинувати дітей від 12 років

Четвер, 13 травня 2021, 05:50
Байден закликав вакцинувати дітей від 12 років

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу заявив про необхідність розпочати вакцинацію проти COVID-19 підлітків від 12 років і закликав батьків відвозити дітей на щеплення.

Джерело: Байден під час виступу в Білому домі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я закликаю батьків відвезти їх (дітей – ред.) до центрів вакцинації ...

Ми знаємо, що діти у віці від 12 років і старше знаходяться в зоні ризику зараження COVID-19, близько 3 млн випадків заражень – це діти до 17 років, підлітки можуть поширювати вірус між своїми друзями, батьками і бабусями з дідусями.

А тепер вакцина схвалена для віку від 12 років і старше, і я закликаю батьків гарантувати те, що їхня дитина отримає щеплення".

Деталі: Байден зазначив, що вакцина в США – безкоштовна, ефективна і безпечна, і тому він сподівається, що американці вакцинують своїх дітей.

Говорячи про ситуацію з коронавірусом у США, президент зазначив, що бачить все більше приводів для оптимізму.

Передісторія:

  • Вакцина від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
  • Раніше вакцина була дозволена до застосування в США для людей у ​​віці від 16 років.
  • Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років.
  • Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Теми: СШАдітивакцинація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
США
США заявили про готовність говорити з Північною Кореєю про її ядерну програму
Піца допомогла заарештувати серійного вбивцю через десятиліття після скоєння злочину у США
У Білому домі попередили Росію, що зрив "зернової угоди" їй дорого коштуватиме
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоВ Україні літає кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: