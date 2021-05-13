Байден закликав вакцинувати дітей від 12 років

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу заявив про необхідність розпочати вакцинацію проти COVID-19 підлітків від 12 років і закликав батьків відвозити дітей на щеплення.

Джерело: Байден під час виступу в Білому домі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я закликаю батьків відвезти їх (дітей – ред.) до центрів вакцинації ...

Ми знаємо, що діти у віці від 12 років і старше знаходяться в зоні ризику зараження COVID-19, близько 3 млн випадків заражень – це діти до 17 років, підлітки можуть поширювати вірус між своїми друзями, батьками і бабусями з дідусями.

А тепер вакцина схвалена для віку від 12 років і старше, і я закликаю батьків гарантувати те, що їхня дитина отримає щеплення".

Деталі: Байден зазначив, що вакцина в США – безкоштовна, ефективна і безпечна, і тому він сподівається, що американці вакцинують своїх дітей.

Говорячи про ситуацію з коронавірусом у США, президент зазначив, що бачить все більше приводів для оптимізму.

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