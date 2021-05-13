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Байден закликав вакцинувати дітей від 12 років

Четвер, 13 травня 2021, 05:50

Президент Сполучених Штатів Джо Байден в середу заявив про необхідність розпочати вакцинацію проти COVID-19 підлітків від 12 років і закликав батьків відвозити дітей на щеплення.

Джерело: Байден під час виступу в Білому домі, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Я закликаю батьків відвезти їх (дітей – ред.) до центрів вакцинації ...

Ми знаємо, що діти у віці від 12 років і старше знаходяться в зоні ризику зараження COVID-19, близько 3 млн випадків заражень – це діти до 17 років, підлітки можуть поширювати вірус між своїми друзями, батьками і бабусями з дідусями.

А тепер вакцина схвалена для віку від 12 років і старше, і я закликаю батьків гарантувати те, що їхня дитина отримає щеплення".

Деталі: Байден зазначив, що вакцина в США – безкоштовна, ефективна і безпечна, і тому він сподівається, що американці вакцинують своїх дітей.

Говорячи про ситуацію з коронавірусом у США, президент зазначив, що бачить все більше приводів для оптимізму.

Передісторія:

  • Вакцина від Pfizer на 100% ефективна для підлітків у віці від 12 до 15 років. Про це свідчать результати клінічного дослідження за участю 2260 дітей віком від 12 до 15 років в США.
  • Раніше вакцина була дозволена до застосування в США для людей у ​​віці від 16 років.
  • Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років.
  • Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США дозволило вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 для використання у дітей віком від 12 років.

Теми: СШАдітивакцинація


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