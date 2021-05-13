Байден призвал вакцинировать детей от 12 лет
Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду заявил о необходимости начать вакцинацию против COVID-19 подростков от 12 лет и призвал родителей отвозить детей на прививку.
Источник: Байден во время выступления в Белом доме, цитирует Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Я призываю родителей отвезти их (детей - ред.) в центры вакцинации ...
Мы знаем, что дети в возрасте от 12 лет и старше находятся в зоне риска заражения COVID-19, около 3 млн случаев заражений - это дети до 17 лет, подростки могут распространять вирус между своими друзьями, родителями и бабушками с дедушками.
А теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше, и я призываю родителей гарантировать, что их ребенок получит прививку".
Детали: Байден отметил, что вакцина в США – бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы вакцинируют своих детей.
Говоря о ситуации с коронавирусом в США, президент отметил, что видит все больше поводов для оптимизма.
Предыстория:
- Вакцина от Pfizer на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты клинического исследования с участием 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет в США.
- Ранее вакцина была разрешена к применению в США для людей в возрасте от 16 лет.
- Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет.
- Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.