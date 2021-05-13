Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден призвал вакцинировать детей от 12 лет

Четверг, 13 мая 2021, 05:50
Байден призвал вакцинировать детей от 12 лет

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в среду заявил о необходимости начать вакцинацию против COVID-19 подростков от 12 лет и призвал родителей отвозить детей на прививку.

Источник: Байден во время выступления в Белом доме, цитирует Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Я призываю родителей отвезти их (детей - ред.) в центры вакцинации ...

Мы знаем, что дети в возрасте от 12 лет и старше находятся в зоне риска заражения COVID-19, около 3 млн случаев заражений - это дети до 17 лет, подростки могут распространять вирус между своими друзьями, родителями и бабушками с дедушками.

А теперь вакцина одобрена для возраста от 12 лет и старше, и я призываю родителей гарантировать, что их ребенок получит прививку".

Детали: Байден отметил, что вакцина в США – бесплатная, эффективная и безопасная, и поэтому он надеется, что американцы вакцинируют своих детей.

Говоря о ситуации с коронавирусом в США, президент отметил, что видит все больше поводов для оптимизма.

Предыстория:

  • Вакцина от Pfizer на 100% эффективна для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом свидетельствуют результаты клинического исследования с участием 2260 детей в возрасте от 12 до 15 лет в США.
  • Ранее вакцина была разрешена к применению в США для людей в возрасте от 16 лет.
  • Moderna и Johnson & Johnson также испытывают свои вакцины на людях в возрасте от 12 до 18 лет.
  • Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 для использования у детей старше 12 лет.

Темы: СШАдетивакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
США
Госдеп США объяснил, почему сейчас вступление Украины в НАТО невозможно
Блинкен: Союзники понимают, почему США предоставляют Украине кассетные боеприпасы
США ввели санкции против топ-чиновника Сербии, который считается "человеком Москвы"
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: