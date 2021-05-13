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Росія на фоні накопичення військ біля України збільшила кібератаки - СБУ

Четвер, 13 травня 2021, 15:42

На фоні накопичення Росією військ вздовж українсько-російського кордону СБУ фіксує збільшення кібератак на Україну з боку РФ.

Джерело: заява начальника управління Департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка на Форумі "Україна 30"

Пряма мова Вітюка: "СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України".

Деталі: Вітюк також повідомив, що протягом 2021 року СБУ нейтралізувала понад 600 кібератак і кіберінцидентів, викрила спроби масштабних операцій кібершпигунства щодо вітчизняних органів виконавчої влади, суб’єктів сектору оборони та безпеки.

Передісторія:

У квітні Росія стягувала свої війська до українського кордону, називаючи це "плановими навчаннями". 

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим з 23 квітня починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.

Українська правда
Теми: СБУРосіяінтернет


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