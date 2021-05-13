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Россия на фоне накопления войск возле Украины усилила кибератаки - СБУ

Четверг, 13 мая 2021, 15:42
Россия на фоне накопления войск возле Украины усилила кибератаки - СБУ

На фоне накопления Россией войск вдоль российско-украинской границы СБУ фиксирует увеличение кибератак на Украину со стороны РФ.

Источник: заявление начальника управления Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка на Форуме "Украина 30"

Прямая речь Витюка: "СБУ зафиксировала существенный рост количества кибератак накануне и во время скопления военных РФ вблизи госграницы Украины".

Детали: Витюк также сообщил, что в 2021 СБУ нейтрализовала более 600 кибератак и киберинцидентов, разоблачила попытки масштабных операций кибершпионажа в отношении отечественных органов исполнительной власти, субъектов сектора обороны и безопасности.

Предыстория:

  • В апреле Россия стягивала свои войска к украинской границе, называя это "плановыми учениями".
  • 22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующим с 23 апреля начать отвод войск.

Темы: СБУРосcияинтернет
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