ЗСУ взяли на озброєння безпілотник-розвідник "Лелека"
Збройні сили України прийняли на озброєння розвідувальний безпілотник "Лелека 100", розроблений в Україні.
Джерело: повідомлення Міноборони
Деталі: Комплекс експлуатують в українському війську із 2016 року. Він неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об’єднаних сил.
Передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція — шляхом кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами.
Апарат стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності та дощу, у будь-який час доби.
Повідомляється, що одночасно із прийняттям на озброєння, позитивно вирішено питання щодо можливості серійного виробництва "Лелеки 100" в Україні.
Воно буде здійснюватися на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Очікується, що постачання комплексів в ЗСУ розпочнеться у 2021 році.
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