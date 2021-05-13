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ЗСУ взяли на озброєння безпілотник-розвідник "Лелека"

Четвер, 13 травня 2021, 16:55
ЗСУ взяли на озброєння безпілотник-розвідник Лелека

Збройні сили України прийняли на озброєння розвідувальний безпілотник "Лелека 100", розроблений в Україні.

Джерело: повідомлення Міноборони

Деталі: Комплекс експлуатують в українському війську із 2016 року. Він неодноразово застосовувався в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Передача даних з безпілотника "Лелека 100" відбувається у режимі реального часу, а відеотрансляція — шляхом кодування даних, що виключає можливість його перехоплення стандартними відеоприймачами.

 

Апарат стійкий до погодних умов і може виконувати завдання в умовах підвищеної хмарності та дощу, у будь-який час доби.

Повідомляється, що одночасно із прийняттям на озброєння, позитивно вирішено питання щодо можливості серійного виробництва "Лелеки 100" в Україні.

Воно буде здійснюватися на основі комплектуючих вітчизняного виробництва. Очікується, що постачання комплексів в ЗСУ розпочнеться у 2021 році.

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Українська правда
Теми: арміязброя
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