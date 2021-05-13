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ВСУ взяли на вооружение беспилотник-разведчик "Лелека"

Четверг, 13 мая 2021, 16:55

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение разведывательный беспилотник "Лелека 100", разработанный в Украине.

Источник: сообщение Минобороны

Детали: Комплекс эксплуатируют в украинской армии с 2016 года. Он неоднократно применялся в районе проведения операции Объединенных сил.

Передача данных с беспилотника "Аист 100" происходит в режиме реального времени, а видеотрансляция - путем кодирования данных, исключает возможность его перехвата стандартными видеоприймачамы.

Аппарат устойчив к погодным условиям и может выполнять задачи в условиях повышенной облачности и дождя, в любое время суток.

 

Сообщается, что одновременно с принятием на вооружение, положительно решен вопрос о возможности серийного производства "Лелека 100" в Украине.

Оно будет осуществляться на основе комплектующих отечественного производства. Ожидается, что поставки комплексов в ВСУ начнутся в 2021 году.

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Украинская правда
Темы: армияоружие


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